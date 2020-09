SKV will seine Form bestätigen

Mannheim.Die Brust des SKV Sandhofen dürfte derzeit sehr breit sein. Mit dem Erfolg im Mannheimer Fußball-Kreispokal im Rücken sowie dem 4:1-Sieg in der Liga beim ASV Feudenheim brennen die Nord-Mannheimer auf das Nachholspiel in der Kreisklasse A II gegen die TSG 62/09 Weinheim II am Mittwoch (19.30 Uhr). „Wir versuchen wieder, unser Spiel durchzuziehen und schauen nur auf uns“, sagt Trainer Christian Hofsäß.

Ebenfalls am Mittwoch (Anstoß jeweils 19 Uhr) treten sechs Mannschaften in der vierten Runde des Mannheimer Kreispokals an. Der A-Ligist TSG Rheinau trifft dabei auf den Kreisligisten SG Hemsbach. Diese Konstellation birgt auch die Partie FV Brühl II gegen VfB Gartenstadt. Weiterhin tragen die SG Oftersheim und der SV Rohrhof ein reines A-Klassen-Duell aus. In einem Nachholspiel der dritten Runde treffen am Donnerstag (19:30 Uhr) die beiden Kreisligisten Germania Friedrichsfeld und FC Hochstätt Türkspor aufeinander. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.09.2020