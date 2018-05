Anzeige

Mannheim.Noch ist nicht endgültig klar, ob der SV Waldhof nach der Niederlage gegen den KFC Uerdingen nicht doch in die dritte Liga aufsteigt (wir berichteten). Am Donnerstagmorgen gab der Verein zunächst bekannt, wie er sich auf die kommende Saison vorbereiten wird.

Am 22. Juni startet Cheftrainer Bernhard Trares mit den Vorbereitungen zur neuen Saison, so der Verein in einer Mitteilung. Bis zum Saisonstart Ende Juli seien sieben Testspiele unter anderem gegen MFC 08 Lindenhof, FC Viktoria Neckarhausen, ASC Neuenheim, Germania 03 Pfungstadt und den FV Fortuna Heddesheim geplant.

Testspiel-Termine 22. Juni Trainingsauftakt am Alsenweg

am Alsenweg 24. Juni 11 Uhr Testspiel gegen MFC 08 Lindenhof (Schlammloch)

(Schlammloch) 30. Juni 14 Uhr Testspiel gegen den FC Viktoria Neckarhausen

07. Juli 13 Uhr Testspiel gegen den ASC Neuenheim

08. Juli 14 Uhr Testspiel gegen Germania 03 Pfungstadt

14. Juli Testspiel gegen FV Fortuna Heddesheim

18. Juli 18:30 Uhr Testspiel gegen den VfB Gartenstadt

21. Juli Testspiel Gegner noch offen

Die Termine in der Übersicht: