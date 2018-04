Anzeige

Matthias Sammer berät den Club künftig als kritischer Geist im Hintergrund. Sind damit die Umbauarbeiten in der BVB-Führungsetage beendet?

Ganz und gar nicht. Der „Kicker“ berichtete gestern, dass sowohl Vorstandschef Hans-Joachim Watzke (2022) als auch Sportdirektor Michael Zorc (2021) nach Ende ihrer laufenden Verträge aufhören werden – Watzke soll dem Verein danach als Präsident erhalten bleiben und in dieser Funktion den dann 76-jährigen Reinhard Rauball ablösen. Die „Bild“ bringt als Zorc-Nachfolger bereits Sebastian Kehl ins Gespräch, der zunächst als Leiter der Lizenzspielerabteilung nahe an die schlingernde Mannschaft rücken soll. Nicht ausgeschlossen ist laut Medienberichten außerdem, dass der nach England zum FC Arsenal gewechselte Chefscout Sven Mislintat mittelfristig wieder nach Dortmund zurückkehren könnte.

Braucht auch die Mannschaft einen personellen Umbruch?

Daran führt kein Weg vorbei, wenn der achtfache deutsche Meister wieder ein ernsthafter Herausforderer des enteilten FC Bayern werden will. Der aktuelle Dortmunder Kader ist gnadenlos überschätzt und falsch zusammengestellt. Die Rückkehrer Nuri Sahin, Shinji Kagawa und Mario Götze leben nur noch vom Glanz vergangener Tage, fußballerische Auflösungserscheinungen wie in München oder in der Europa League gegen Salzburg sind ausschließlich mit schwerwiegenden Problemen in der Hierarchie zu erklären. Ein Neustart kann nur funktionieren, wenn auch in der Mannschaft gründlich aufgeräumt wird. Geld genug ist nach den Verkäufen von Ousmane Dembélé (120 Millionen Euro Ablöse plus Zusatzzahlungen) und Pierre-Emerick Aubameyang (68 Millionen Euro) ja vorhanden.

Auf welchen Positionen besteht denn Handlungsbedarf?

Eigentlich in allen Mannschaftsteilen. Angreifer Michy Batshuayi ist vom FC Chelsea nur ausgeliehen, im Mittelfeld genügt zurzeit im Grunde nur Julian Weigl Top-Ansprüchen. Die Dortmunder Abwehr kränkelt seit dem Weggang von Führungsfigur Mats Hummels zum FC Bayern, und im Tor der Westfalen braucht der häufig wankelmütige Roman Bürki dringend einen hochkarätigen Konkurrenten – zuletzt gab es dahingehend immer wieder Gerüchte um den Frankfurter Lukas Hradecky und Kölns Timo Horn.

