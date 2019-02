Solidarität mit Milchbauern

Cagliari.Milchkannen statt Fußbälle: Spieler des italienischen Serie-A-Clubs Cagliari Calcio haben sich mit wütenden Milchbauern auf Sardinien solidarisiert. Rund 100 Bauern haben nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa am Samstag aus Protest gegen einen Verfall der Milchpreise die Ausgänge des Trainingsgeländes des Clubs versperrt und ein Gespräch mit den Spielern verlangt. Ein Vertreter der Bauern rief die Spieler auf, aus Solidarität die Partie gegen den AC Mailand am Sonntagabend abzusagen. Das geschah zwar nicht. Aber auf einem Video war zu sehen, wie einige Spieler – in Manier der Protestierenden – Milcheimer umtraten. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.02.2019