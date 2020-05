Son als Soldat in Südkorea

Seoul.Der südkoreanische Fußballstar Heung-Min Son (Bild) von den Tottenham Hotspur hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung in seiner Heimat beendet – und das offensichtlich mit Bravour. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Ferieninsel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer gelandet. Nach der Ausbildung soll er zu seinem Arbeitgeber nach London zurückkehren. „Jetzt wird er wieder Fußball spielen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Der südkoreanische Nationalspieler nutzte die Corona-Pause in der englischen Premier League für die Ausbildung. Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt. Trotz seiner Freistellung musste Son eine verkürzte Basisausbildung absolvieren. Außerdem muss er 544 Stunden Sozialdienst leisten. dpa (Bild: dpa)

