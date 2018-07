Späte Freigabe verärgert Schürrle

Anzeige

Charlotte.Zwei Tore, ein Assist – beim 3:1 (0:1) über den FC Liverpool war Christian Pulisic in seinem Heimatland der umjubelte Star. Mit „USA“-Sprechchören feierten die 55 447 Zuschauer im Bank-of-America-Stadion von Charlotte den 19 Jahre alten Dortmunder Angreifer. Doch beim Wiedersehen mit dem ehemaligen BVB-Trainer Jürgen Klopp im Rahmen des International Champions Cups blieb dem US-Nationalspieler die Trophäe für den „Man of the match“ verwehrt. Schließlich wurde die Auszeichnung von einer niederländischen Brauerei präsentiert. Und der schien ein Auftritt mit einem unter 21-Jährigen auf dem US-Markt wohl zu heikel.

Trainer Lucien Favre beurteilte die Gala des Außenstürmers jedoch mehr aus einem sportlichen Blickwinkel. Auf die Frage, wie er dessen Leistung bewerte, antwortete er gewohnt wortkarg, aber für seine Verhältnisse fast schwärmerisch: „Ausgezeichnet.“

In der fernen Heimat sorgt die Borussia allerdings eher aus anderen Gründen für Gesprächsstoff. Der nahe Abschied von André Schürrle und das angebliche Interesse an einer Verpflichtung des Belgiers Axel Witsel dominieren die Schlagzeilen. Das 1:0 im ersten Turnierspiel über Manchester City am Freitag verfolgte Schürrle nur auf der Tribüne, den glücklichen Erfolg über Liverpool bereits aus Europa.