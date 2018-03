Spaziergang mit Schönheitsfehlern

Anzeige

Istanbul.Thomas Müller sprach von einem „wilden Spiel“, und Jérôme Boateng ärgerte sich über „dumme Fehler“. Nachsichtig gab sich dagegen Rekordmann Jupp Heynckes, der sich über den nächsten Viertelfinal-Einzug des FC Bayern München in der Champions League freute. „Wenn man in Hin- und Rückspiel 7:0 führt, dann ist es menschlich, dass man mal nicht so konzentriert ist“, sagte der Erfolgscoach nach dem 3:1 (1:0) beim türkischen Meister Besiktas Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch.

Die Bayern stehen zum 17. Mal im Viertelfinale der Königsklasse, daran bestand schon nach dem 5:0 im Hinspiel kein Zweifel mehr. „Wir nehmen die Gegner, wie sie kommen“, sagte Müller mit Blick auf die Auslosung am Freitag in Nyon, auch wenn es Schwergewichte wie Real Madrid oder Manchester City im Viertelfinale nicht unbedingt sein sollen. Der Traum vom nächsten Triple unter Heynckes lebt, wenngleich der Erfolgscoach noch abwiegelt: „Das Triple, die Champions League gewinnt man nicht ohne Weiteres. Soweit möchte ich noch nicht gehen.“ Für Heynckes war es saisonübergreifend der elfte Sieg in der Champions League nacheinander, womit er eine Bestmarke aufstellte.

Weitgehend abgeklärter Auftritt

Daran konnte Besiktas nichts ändern, wie auch Bundestrainer Joachim Löw vor Ort begutachten konnte. In einem Hexenkessel agierten die Bayern weitgehend abgeklärt und konnten zufrieden die Heimreise antreten. Vielleicht wartet am Wochenende schon die nächste Party, wenn womöglich schon vorzeitig die Meisterschaft eingefahren wird.