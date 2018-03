Spekulationen um Neymar

Anzeige

Belo Horizonte.Fußball-Superstar Neymar ist nach seiner Fußverletzung erfolgreich operiert worden. Unklar bleibt aber weiterhin, bis wann der 26 Jahre alte Stürmer von Paris Saint-Germain ausfällt. Dem brasilianischen Nationalspieler sei am Samstag eine Schraube im rechten Fuß eingesetzt worden, teilten der brasilianische Fußballverband CBF und der Pariser Club nach dem Eingriff in einem Krankenhaus in Belo Horizonte wortgleich mit. In sechs Wochen solle beurteilt werden, wann die Rückkehr möglich ist. Der Ex-Profi des FC Barcelona hatte sich am Sonntag vor einer Woche im Ligaspiel gegen Olympique Marseille verletzt. Zuletzt gab es Spekulationen über die Schwere der Verletzung. dpa