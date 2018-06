Spiel zum Jubiläum

Anzeige

NECKARHAUSEN.Großer Bahnhof beim FC Viktoria Neckarhausen. Anlässlich des 110-jährigen Vereinsbestehen empfängt der Fußball-A-Ligist heute um 14 Uhr den Regionalligisten SV Waldhof Mannheim zu einem Freundschaftsspiel. „Für die Jungs ist das eine schöne Geschichte, gegen so einen namhaften Gegner zu spielen“, sagt Viktoria-Coach Christian Michler. „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen.“

Michler selbst kann aus seiner aktiven Zeit berichten, in der er als Spieler des FSV Oggersheim gegen den damaligen Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern auf dem Rasen stand. Der Spaß solle bei seiner Mannschaft nun im Vordergrund stehen, das hat er in den in dieser Woche extra angesetzten Trainingseinheiten vermittelt. An sein Team, das zu einem großen Teil aus Waldhof-Fans besteht, richtete er dabei auch eine interessante Botschaft: „Ich habe gesagt, sie sollen sich mal gegen die beweisen, über die sie von der Tribüne aus immer schimpfen.“

Neuzugänge teils verhindert

Erwartet werden im Sportzentrum Edingen 400 Zuschauer. Die Viktoria-Anhänger werden ihre Neuzugänge Edvin Mustafagic (SV 98 Schwetzingen II), Dennis Klumb (SpVgg 07 Mannheim), Ron Moczygemba (reaktiviert) und Felix Krapp (vereinslos) allerdings wohl nicht sehen, da diese teilweise verhindert sind. Am 10. Juli startet der A-Ligist in die Vorbereitung.