Srbija hat Remis abgehakt

Mannheim.Der FK Srbija Mannheim ist in der vergangenen Woche nur haarscharf an einer großen Überraschung in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar vorbeigeschrammt. Das Team von Trainer Miroslav Savanovic führte gegen den bis dato als Primus fungierenden VfL Kurpfalz Neckarau bis in die Nachspielzeit mit 2:1, kassierte dann aber noch den Ausgleich.

„Wir wussten vor der Partie, dass alles möglich ist“, sagt der FK-Trainer im Rückblick und betont: „Natürlich ist es schade, dass die Jungs nicht mit einem Sieg belohnt wurden. Ein Erfolg wäre drin gewesen. Obwohl wir mit dem Unentschieden doch sehr zufrieden sind.“ Savanovic blickt nach vorn: „Wir haben die Lehren gezogen und konzentrieren uns nun auf die nächste Partie.“

Es steht ein ganz wichtiges Spiel an. Der FK Srbija ist trotz des Punktes auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht, hat nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die gefährliche Zone. Am Sonntag (15 Uhr) muss die Savanovic-Elf beim FV Brühl ran, ein Duell mit einem direkten Konkurrenten: Die Brühler haben mit elf Punkten einen Zähler weniger als Srbija und liegen hinter den Mannheimern auf Rang 13. Der FV verbuchte in den zurückliegenden drei Spielen nur einen Punkt. Das Team von Trainer Volker Zimmermann hatte sich aber vor der Runde schon auf eine harte Saison eingestellt. Das Ziel der Brühler ist ebenfalls der Ligaverbleib.

Türkspor in Neuenheim

Indes thront der FC Türkspor Mannheim (19 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung auf die Verfolger VfL Kurpfalz Neckarau und SG Heidelberg-Kirchheim (beide 18 Zähler) an der Tabellenspitze. Das Team von Serif Gürsoy muss am Sonntag (15 Uhr) beim ASC Neuenheim antreten. Beim FC fällt weiter Stürmer Cem Kuloglu aus, der eine mehrwöchige Rotsperre absitzt. Der nächste Gegner Neuenheim liegt auf einem Abstiegsplatz. „Wir denken weiter von Woche zu Woche, wollen einfach gute Spiele abliefern“, sagt Gürsoy.

Der VfL Kurpfalz Neckarau peilt am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Aufsteiger TSG Lützelsachsen einen Dreier an. Die Mannschaft des Trainertrios Richard Weber/Bernd Wigand und Feytullah Genc geht favorisiert in die Partie, allerdings hat Lützelsachsen bislang positiv überrascht. Der Neuling steht mit 13 Punkten auf Rang sieben im Mittelfeld der Liga. bol

