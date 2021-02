SSV Vogelstang bindet Trainer Kern

Mannheim.Der Fußball-A-Ligist SSV Vogelstang und Trainer Manfred Kern setzen ihre Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fort. „Ich bin „Stängler“ durch und durch. Vor allem die Perspektive, etwas zu bewegen und den Verein voranzubringen, waren für mich ausschlaggebend“, berichtet Kern, der nun schon bereits seit knapp 18 Jahren beim SSV tätig ist. „Vogelstang ist meine zweite Familie. Das ganze Umfeld ist stimmig und ich kann in Ruhe arbeiten.“

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der A-Klasse in der Winterpause der Saison 2017/ 18 formierte Kern ein neues Team, das für frischen Wind im Verein sorgte und nach zwei Jahren im Unterhaus die Rückkehr in die A-Klasse vollzog. Kern gelang es auch in der neuen Spielklasse, mit einem Team „aus echten Stänglern“ eine neue Form der Identifikation zu schaffen. In der derzeit eingefrorenen Saison liegt der Club auf dem zwölften Tabellenrang. wy

