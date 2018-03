Staatsanwalt ermittelt

Anzeige

Udine.Nach dem Tod des italienischen Fußball-Nationalspielers Davide Astori (Bild) soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung am Dienstag Klarheit über die Umstände seines Todes bringen. Offiziell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Totschlags, teilte der Ankläger Antonio De Nicolo mit. „Bisher gibt es jedoch keinerlei Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.“

Die Staatsanwaltschaft habe jedoch die Pflicht, alles zu tun, um die Möglichkeit eines Verbrechens auszuschließen. Falls sich herausstellen werde, dass der Tod ein tragischer Unglücksfall gewesen sei, werde das Ermittlungsverfahren eingestellt. Der 31 Jahre alte Kapitän des Erstligisten AC Florenz war am Sonntag in einem Hotel in Udine tot aufgefunden worden. Dort sollte seine Mannschaft am gleichen Tag gegen den lokalen Club antreten. Nach ersten Angaben der Behörden war er an einem Herzstillstand gestorben. Der Staatsanwaltschaft zufolge war Astori bereits mehrere Stunden lang tot, bevor er leblos aufgefunden wurde.

„In dem Hotelzimmer war alles in Ordnung“, sagte De Nicolo. „Es wurden keinerlei Substanzen entdeckt, die zum Tod geführt haben könnten. Da es sich bei dem Toten um einen erst 31-jährigen Mann handelte, werden wir alle Untersuchungen vornehmen, um ein Fremdverschulden ausschließen zu können.“