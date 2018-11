Stadt-Derby elektrisiert Argentinien

Buenos Aires.Am Ende wusste sich Stadtverwaltung und Clubführung nicht mehr zu helfen: Weil mehr als 50 000 Boca-Fans ins legendäre Stadion im gleichnamigen Stadtteil strömten und weitere Tausend draußen vor den Toren warteten, flehte der Verein seine Anhänger an: Kommt nicht mehr ins Stadion, die Arena ist überfüllt. Es war das letzte Training vor dem Rückspiel im Finale um die südamerikanische Fußball-Krone: Die Copa Libertadores. Wer diese Endspiele verliert, so hatte es Argentiniens Präsident Mauricio Macri bereits vor dem Hinspiel prophezeit, wird 20 Jahre brauchen, um sich davon zu erholen.

Boca Juniors gegen River Plate: Zum ersten Mal stehen sich im Finale der südamerikanischen Champions League die beiden großen Stadtrivalen aus der Hauptstadt Buenos Aires gegenüber. Sie stellen rund 80 Prozent der Fußballfans in Argentinien, haben Fanforscher einmal ausgerechnet. Die Leidenschaft für einen der beiden Vereine spaltet Familien, Nachbarschaften und Arbeitskollegen. Noch mehr als eine Niederlage fürchten die Fans, dass sie bei einer Schlappe für Jahre hinaus den Spott des Siegers ertragen müssen. Für all jene, dessen Club heute als Verlierer vom Platz geht, steht ein harter Montag am Arbeitsplatz bevor.

Im Hinspiel gab es ein 2:2-Unentschieden. Mit in der Startformation von River Plate dabei: Javier Pinola, der inzwischen kahlköpfige Ex-Bundesligaspieler des 1. FC Nürnberg, der 35 Jahre alt werden musste, um das größte Spiel seine Karriere zu erleben. „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt, aber noch nichts gewonnen“, wird Pinola vor dem Rückspiel zitiert. Gespielt wird in einem historischen Stadion: Das Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti war 1978 Schauplatz des WM-Finales zwischen Argentinien und den Niederlanden, das die Gastgeber nach Verlängerung mit 3:1 gewonnen. Noch heute sieht die Arena aus wie damals, noch heute fliegen tausende Papierschnitzel durch die Luft. Fußball in Argentinien bedeutet auch: Die Zeit ist stehengeblieben. Sowohl die River-Arena, als auch das legendäre Boca-Stadion La Bombonera versprühen den Charme einer längst vergessenen Fußballzeit, als die Stadien noch einen eigenen Charakter hatten und nicht austauschbar wurden.

Auch deswegen scheint dieses Finale die Fußball-Fans weltweit in seinen Bann zu ziehen. Das Endspiel ist ein Ausflug in die gute alte Zeit des Stehplatz-Ambiente, der Leidenschaft, der Tradition. Selbst um das weltberühmte Trikot von River Plate ranken sich Legenden. Das Hemd mit dem markanten Diagonalstreifen schmückt seit der Vereinsgründungen die Mannschaften.

Alarmstufe Rot für die Polizei

Der Überlieferung nach gab es 1907 ein Entscheidungsspiel mit Boca um die Vereinsfarben Rot und Weiß. So erzählt es man sich in den Cafés, historisch belegt ist das allerdings nicht. Wie lange der Fußball des 20. Jahrhunderts so bleiben wird, ist eine andere Frage. Argentinien will die WM 2030 ausrichten. Das wird nur mit hochmodernen Arenen gehen, die zwar dem Pflichtenfeld des Weltfußballverbandes Fifa entsprechen, aber keine Seele mehr haben. Seele hat dafür das Finalrückspiel. Für eine Karte werden umgerechnet über 5000 Euro auf dem Schwarzmarkt aufgerufen. Familienväter nehmen Kredite auf, andere verkaufen ihr Auto, um dabei zu sein.

Die Sportbars in Buenos Aires und dem ganzen Land sind schon jetzt ausgebucht. Eine Woche vor dem G20-Gipfel in Buenos Aires werden auch die Sicherheitskräfte aufs Äußerste gefordert sein. Als River Plate vor ein paar Jahren erstmals in seiner Geschichte in die zweite Liga abstieg, gab es schwere Ausschreitungen der River-Fans. Nur die Boca-Anhänger verhielten sich ruhig: Auch für sie war der Schock riesengroß: Eine ganze Saison ohne den Superclasico, das war schwer zu ertragen. Am Samstag schaut nun ganz Fußball-Argentinien nach Buenos Aires: All die großen Namen wie Cesar Louis Menotti, Diego Maradona oder Lionel Messi, die diesmal nur Zaungäste sind, wenn Geschichte geschrieben wird. Die Spieler der Siegermannschaft werden für den Rest ihres Lebens als Heilige verehrt werden. Boca oder River – eine Frage, die Argentinien für einen ganzen Tag lahmlegen wird.

