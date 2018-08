Start nach Maß: Mönchengladbach gewinnt gegen Leverkusen

Mönchengladbach (dpa) - Mit einem verdienten Sieg im Rhein-Derby gegen Bayer Leverkusen hat Borussia Mönchengladbach einen Saisonstart nach Maß gefeiert.

Im insgesamt 94. Duell seit der Premiere 1952 behielt die Borussia am Samstag vor 53.087 Zuschauern mit 2:0 (0:0) die Oberhand und revanchierte sich damit für die 1:5-Klatsche im Vorjahr. «Das war ein Super-Auftakt», sagte Borussia-Trainer Dieter Hecking im TV-Sender Sky. Jonas Hofmann, der in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Fabian Johnson (58.) erzielten die Tore für Mönchengladbach. Vor der Pause war Thorgan Hazard (38.) mit einem Handelfmeter an Bayer-Torwart Ramazan Özcan gescheitert.

«Heute bin ich glücklich, ich wurde belohnt für die harte Vorbereitung», sagte Hofmann nach seinem ersten Bundesliga-Tor für Gladbach. Bundestrainer Joachim Löw sah auf der Tribüne ein munteres Spiel, in dem sich die Hausherren dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit die drei Punkte verdienten.

Bayer ließ vor dem Tor die nötige Coolness vermissen und brachte sich letztlich selbst um einen möglichen Teilerfolg. «Schade, dass wir in der ersten Halbzeit unsere glasklaren Chancen nicht genutzt haben», sagte Bayer-Coach Heiko Herrlich.

Trotz eines Dreierpacks beim 11:1-Schützenfest im DFB-Pokal saß Borussias Rekord-Einkauf Alassane Plea überraschend nur auf der Bank. An Stelle des im Sommer für 23 Millionen Euro aus Nizza geholten Stürmers, der zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, spielte Raffael in der Spitze. Die Werkself musste auf Torwart-Neuzugang Lukas Hradecky sowie die Zwillinge Lars und Sven Bender verzichten.

Nach verhaltenem Beginn setzten die Gäste das erste Achtungszeichen. Leon Patrick Bailey kam in der 17. Minute nach einer Flanke von Kevin Volland am zweiten Pfosten frei zum Kopfball, traf aber nur die Oberkante der Latte. Bayer agierte im ersten Abschnitt etwas zielstrebiger und verzeichnete nach gut einer halben Stunde die zweite Möglichkeit zur Führung. Dieses Mal flankte Julian Brandt auf Volland, dessen Schuss jedoch von Gladbachs Innenverteidiger Matthias Ginter kurz vor der Linie gestoppt wurde. Torwart Yann Sommer war in dieser Szene schon geschlagen.

Die größte Chance zur Führung bot sich dann aber den Hausherren. Bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum sprang Bayer-Verteidiger Benjamin Henrichs der Ball unglücklich an die Hand - Elfmeter. Hazard scheiterte jedoch an Hradecky-Vertreter Özcan. So ging es torlos in die Pause.

Doch Mönchengladbach bekam eine zweite Chance vom Punkt - und nutzte sie dieses Mal eiskalt. Nach einem Foul von Aleksandar Dragovic an Florian Neuhaus verwandelte Hofmann den fälligen Strafstoß sicher. Nur drei Minuten später legte Johnson nach doppeltem Doppelpass mit Raffael nach. Leverkusen gab sich zwar nicht geschlagen, vergab aber seine wenigen Möglichkeiten. So jubelte am Ende die Borussia.