Sternstunde des SV Waldhof

Berlin/Mannheim.Ein Turniersieg beim Great Wall Cup in China 1984, zwei Erfolge im Badischen Verbandspokal 1998 und 1999 oder der wenig ruhmreiche Desso-Pokal in Kleinaspach im Jahr 2000 – die Titel-Historie des SV Waldhof Mannheim genügt derzeit noch nicht, mit den Einträgen auf dem eigenen Briefpapier zu prahlen. Noch am nächsten dran an einem großen nationalen Erfolg waren die Blau-Schwarzen vor genau 80 Jahren. Am 28. April 1940 stand eine Elf aus der Quadratestadt in Berlin im Endspiel des Tschammer-Pokals, dem Vorläufer des heutigen DFB-Pokals.

In den 1930er Jahren hatte sich der SV Waldhof zu einer ernstzunehmenden Mannschaft entwickelt und qualifizierte sich regelmäßig als Meister der Gauliga Baden für die Endrundenspiele um die Deutsche Meisterschaft. Im April 1940 sollte dann der Lohn für die Leistungen der damaligen Waldhof-Buben erfolgen.

Dem Pokal-Endspiel gegen den 1. FC Nürnberg war ein dornenreicher Weg durch die Vorrunden vorausgegangen, gepaart zudem mit einem glücklichen Händchen einer Losfee. In der Auftaktrunde schon hatte sich Waldhof gegen den FV Hockenheim schwergetan und nach dem 2:2 im Hinspiel ein Wiederholungsspiel benötigt, das 2:1 gewonnen wurde. Über den FV Seckenheim (7:0), den VfB Friedberg (2:1), Admira Wien (1:0), Eintracht Frankfurt (1:0), VfL Osnabrück (4:0) und den Hamburger SV (6:2) hatten die Mannheimer das Halbfinale gegen Wacker Wien erreicht.

Im Finale nach Losentscheid

Und schon dieses Aufeinandertreffen mutierte zu einem Krimi, der für sich selbst bereits Endspiel-Charakter hatte. Nach einem 1:1 nach Verlängerung im ersten Spiel war eine Wiederholungspartie notwendig geworden. Auch diese fand mit einem 2:2 nach Verlängerung keinen Sieger, so dass eine dritte Begegnung notwendig wurde. Doch auch auf neutralem Platz in München fand sich nach 120 Minuten und dem 0:0 kein Sieger. Das Elfmeterschießen existierte seinerzeit als letzte Entscheidungsfindung noch nicht, so dass ein in heutigen Augen sehr zweifelhaftes Instrument zum Einsatz kam – mit einem guten Ende für den SVW. Der „kicker“ schrieb in seiner Ausgabe vom 16. April 1940: „Der Losentscheid war nicht mehr zu umgehen und coram publico zog nach sechs Stunden Spielzeit der Mannheimer Spielführer und überragende Mittelläufer Heermann aus des stellvertretenden bayerischen Fachwartes Schäfer grünem Hut das große Los, worauf ein Spaßvogel meinte, die Waldhöfer müßten mit grünen Münchener Sporthüten zum Endspiel nach Berlin fahren.“

Eines war klar: Favorit im Berliner Olympiastadion war Nürnberg, das mit einer Deutschen Meisterschaft 1936 und einem Tschammer-Pokalsieg 1935 im Gepäck anreiste. Zudem mussten die Mannheimer auf ihren größten Spieler dieser Epoche verzichten: Nationalspieler Otto Siffling war im Oktober 1939 verstorben und konnte dieses Glanzstück der damaligen Vereinshistorie nicht mehr beeinflussen. Insbesondere durch sein schier unerschöpfliches Reservoir an Talenten hatten sich die Blau-Schwarzen einen Namen in Fußball-Deutschland gemacht. Der „kicker“ bestätigte: „Wer mag bestreiten, daß Waldhof seinen Triumph, eine Endspiel-Mannschaft zu sein, als Lohn für richtigverstandene und gut durchgeführte Jugendarbeit ansehen darf?“

Eberhardt verpasst SVW-Führung

Vor 60 000 Zuschauern legten die Waldhöfer im Endspiel ihre Anfangsnervosität ab, doch insgesamt fehlten die großen sportlichen Aufreger. Beiderseits waren die Hintermannschaften zu stark, um den Stürmern viel Bewegungsfreiheit und Entwicklungsmöglichkeiten zu lassen. In der 35. Minute hatte Hans Eberhardt die erste Großchance für den SV Waldhof, verfehlte aber das Ziel mit seinem Schuss nur knapp.

Nach der torlosen ersten Halbzeit kamen die Franken besser aus der Kabine, und mit der ersten Gelegenheit erzielte der Nürnberger Max Eiberger das 1:0. Waldhof ließ sich durch den schnellen Erfolg des „Clubs“ nicht entmutigen, offenbarte aber zu wenig Durchschlagskraft. Als erneut Eiberger in der 85. Minute das 2:0 erzielte, war die Entscheidung gefallen. Trotz der Niederlage wurde der Waldhof-Elf ein vorbildliches Auftreten bescheinigt.

