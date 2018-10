Strafe nach Spuckattacke

Der deutsche U-21-Spieler Salih Özcan, hier im Kölner Trikot. © dpa

Meppen/Den Haag.Nach der Spuckattacke gegen den deutschen U-20-Nationalspieler Salih Özcan hat der niederländische Fußball-Verband KNVB seinen Angreifer Jordan Teze bis auf weiteres suspendiert. „Das ist so ungefähr das Letzte, was man als Sportler einem Gegner antun kann“, sagte KNVB-Direktor Eric Gudde. „So etwas tolerieren wir nicht, deshalb ist er aus der Auswahl ausgeschlossen worden.“

Die Spuckattacke sorgte auch deshalb für Schlagzeilen, weil sie an die WM 1990 erinnerte. Damals hatte der Holländer Frank Rijkaard im legendären Achtelfinale Rudi Völler angespuckt. Beide waren damals mit Rot vom Platz geflogen, Deutschland siegte mit 2:1 und holte später mit Völler im Finale gegen Argentinien (1:0) den Titel.

Der 19-jährige Teze – Verteidiger bei der PSV Eindhoven – hatte nach dem Ende des Testspiels der U-20-Mannschaften der Niederlande und Deutschlands am Freitag in Meppen (1:1) seinen Gegenspieler Özcan vom 1. FC Köln angespuckt. „Der KNVB hat mich zurecht suspendiert. Ich entschuldige mich und akzeptiere die Konsequenzen. Ich hoffe, wieder für Oranje spielen zu dürfen, sobald ich gezeigt habe, dass ich aus diesem dummen Fehler gelernt habe“, ließ Teze in einem Sozialen Netzwerk verlauten. Der Fußballverband ging mit seiner Maßregelung weiter als der U-20-Trainer Bert Konterman, der es bei einer Verwarnung belassen wollte. dpa

