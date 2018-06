Straffer Zeitplan, viel Spaß

Anzeige

MANNHEIM.Seit einigen Jahren zeichnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit der Initiative „Fußballhelden“ Trainer und Trainerinnen beziehungsweise Jugendleiter und Jugendleiterinnen unter 30 Jahren aus. Als Preis werden sie dann zu einer Bildungsreise nach Spanien eingeladen. In den Genuss dieser Auszeichnung kam Karina Pausch vom MFC 08 Lindenhof in Mannheim Anfang des Jahres, die Reise nach Santa Susana in Spanien erfolgte nun.

Dabei war sie in Gesellschaft von insgesamt mehr als 200 „Fußballhelden“, die sich auf Einladung des DFB und von der Initiative „KOMM MIT“ eine Woche lang an der Costa de Barcelona-Maresme in theoretischen und praktischen Lerneinheiten weiterbilden konnten. „Die Woche war wirklich sehr interessant, sei es, wie die Referenten die Vorträge gehalten haben oder einfach auch so viele junge Leute aus ganz Deutschland und Österreich kennen zu lernen und sich mit ihnen austauschen“, schwärmte Pausch von der Bildungsreise.

Die Höhepunkte der Woche waren die Besuche von Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung), Thomas Nörenberg (Interims-Assistenztrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft), Markus Hirte (Leiter Talentförderung des DFB), Lutz Wagner (ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter) und Marcel Loosveld (Bundestrainer der Futsal-Nationalmannschaft) sowie der Ausflug nach Barcelona und dort speziell in das legendäre Stadion Camp Nou.