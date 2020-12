Streich bedauert Mini-Pause

Freiburg.Trainer Christian Streich hätte sich mit Blick auf die eigene Belastung und die der Spieler des SC Freiburg gerne eine etwas längere Winterpause gewünscht. „Zehn Tage zum Durchatmen und um den Kopf frei zu kriegen wären extrem wichtig gewesen“, sagte der 55-Jährige einen Tag vor dem Pokalspiel beim VfB Stuttgart am Mittwoch (20.45 Uhr). Nach der Partie kann er seinem Team lediglich vier freie Tage über Weihnachten gönnen. Anschließend geht es mit der Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Spiel am 2. Januar (15.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim weiter.

Angesichts der Corona-Pandemie und des internationalen Fußballkalenders sei zwar keine normale Winterpause möglich gewesen, aber das sei „schlecht für die Spieler und für uns“, sagte Streich. In Zukunft müssten Trainer und Vereine sie deshalb einfordern. „In vier Tagen kommst du nicht runter“. Seinen ausländischen Profis musste er mitteilen, dass sie Weihnachten wegen der Quarantäne-Bestimmungen nicht in ihre Heimat reisen dürfen.

Duell der Ersatz-Torhüter

Im DFB-Pokalspiel beim VfB setzt der SC auf Ersatztorhüter Benjamin Uphoff. „Uppi wird spielen, weil er super trainiert hat“, sagte Streich. Im Erstrunden-Spiel bei Waldhof Mannheim war Uphoff bereits kurzfristig in die Startelf gerückt, nachdem sich Stammtorhüter Mark Flekken beim Aufwärmen verletzt hatte. Danach kehrte der 27-Jährige auf die Bank zurück, weil Florian Müller aus Mainz nachverpflichtet wurde. Müller erhält gegen den VfB nun eine Pause. „Wir wollen weiterkommen und deswegen auch nicht zu viel verändern“, fügte der SC-Coach hinzu. Bei den Schwaben wird mit Fabian Bredlow ebenfalls die eigentliche Nummer zwei in der Startelf stehen. „Wir wollen ihn belohnen“, so Trainer Pellegrino Matarazzo. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020