Streich bleibt diplomatisch

Freiburg.Keine Mannschaft will die erste sein, gegen die der FC Schalke 04 nach inzwischen 27 sieglosen Spielen den ersten Dreier holt. Da ist der SC Freiburg keine Ausnahme, auch wenn es Trainer Christian Streich vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) etwas diplomatischer ausdrückt. Die schwarze Serie des nächsten Gegners? „Das ist bei uns kein Thema“, meinte der Coach des Fußball-Bundesligisten. „Aber wenn man Fernsehen schaut, dann bleibt es nicht aus, dass es einem gezeigt wird.“

Der SC-Coach hat sich natürlich das Spiel der Schalker am Sonntag beim FC Augsburg angeschaut, in dem die Gelsenkirchener in der Nachspielzeit und in Überzahl noch den schon sicher geglaubten ersten Sieg seit Januar aus der Hand gaben. Gerade deshalb rechnet er jetzt mit einem Gegner, „der ein Stück weit wütend ist und hochmotiviert, und unter allen Umständen versuchen wird, den Bock umzustoßen“.

Sollten die Schalker tatsächlich gewinnen, wäre es zumindest aus Freiburger Sicht ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt. Nach dem 2:0 gegen Arminia Bielefeld zuletzt geht es gerade erst wieder etwas aufwärts beim SC. Mit dem neuen Selbstbewusstsein des ersten Siegs seit dem ersten Spieltag soll nun auf Schalke nachgelegt werden. Streichs Mannschaft könnte mit einem weiteren Erfolg den Abstand auf einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib bereits frühzeitig auf zehn Punkte ausbauen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020