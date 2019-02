Streich fühlt sich wie im Traum

Freiburgs Nils Petersen feierte seinen ersten Doppelpack der Saison. © dpa

Freiburg.Einen solchen Glücksmoment hat Christian Streich mit dem SC Freiburg noch nie erlebt. Das 5:1 gegen den FC Augsburg war für ihn der höchste Bundesliga-Sieg als Trainer der Breisgauer. Viel wichtiger als diese Statistik war ihm aber der Blick auf die Tabelle – und der enorme Schritt in Richtung Klassenverbleib. „Ich denke, ich träume nicht“, sagte er angesichts von neun Punkten Vorsprung auf den Tabellen-15. FCA. Der Relegationsrang ist noch weiter entfernt. „Ich denke immer, wenn der Abstand nach hinten gut ist, ist alles gut hier und wenn man noch so toll Fußball spielt und den Leuten so viel Freude macht, ist das ein besonderer Tag.“

Seit mehr als sieben Jahren ist Streich nun im Amt. Die Freiburger Fans feierten den 53-Jährigen mit Sprechchören („Christian Streich – du bist der beste Mann). Der Trainer schwärmte von seiner Elf mit den Worten „begeisternd“, „beeindruckend“, „toll“, oder „wahnsinnig viel Energie“. Die pure Freude war Streich aber trotz des extrem wichtigen ersten Rückrundensiegs kaum anzumerken. Nur langsam schien sich die Anspannung zu legen.

Petersen mit Doppelpack

Anders als das abstiegsgefährdete Augsburg kann Freiburg jetzt beruhigt die neue Woche und die kommenden Aufgaben mit der kniffligen Partie am Samstag in Leverkusen angehen. Nicht nur aufgrund der Schwächen der Konkurrenz scheint es derzeit so, dass der SC in dieser Saison nicht mehr in unmittelbare Abstiegsgefahr gerät. In der vergangenen Spielzeit hatten die Badener bis zum Schluss gezittert.

Diesmal steuerten Nils Petersen mit einem Doppelpack (9./43.), Vincenzo Grifo (43,), Luca Waldschmidt (64.) und Florian Niederlechner (85.) die Tore zum zweithöchsten Sieg in Freiburgs Bundesliga-Historie bei. Rani Khedira (52.) sorgte lediglich für ein wenig Ergebniskosmetik aus Augsburger Sicht. dpa

