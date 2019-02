Streich verlängert beim SC Freiburg

Freiburg.Für den dienstältesten Bundesliga-Trainer Christian Streich (Bild) ist es „ein Glücksfall“ – für den SC Freiburg wohl auch. Der charismatische Coach bleibt mit einem neuen Vertrag dem badischen Erstligisten treu und soll den Club über die Saison hinaus weiter erfolgreich in der Fußball-Bundesliga etablieren. „Dass ich heute dastehe, wo ich stehe, ist purer Luxus“, sagte Streich und schwärmte von dem Verein in seiner badischen Heimat. Das Freiburger Profiteam hatte er im Dezember 2011 übernommen. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Tabellen-13. wie gewohnt keine Angaben. Der SC spielt am Samstag in Leverkusen. dpa

