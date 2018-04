Studenten gegen Partymeile

Anzeige

Moskau.Feiernde Fußballfans, eine ausgelassene Party unter freiem Himmel – solche Bilder wünschen sich die Veranstalter für die Weltmeisterschaft in Russland im Sommer. Zehntausende sollen in den Fanzonen ihren Mannschaften lautstark zujubeln – doch für zahlreiche junge Russen ist hier Schluss. In der Hauptstadt stemmen sich ausgerechnet Studenten gegen die geplante Fußball-Partymeile. Warum?

Wenige Meter werden die einzige Fanzone der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole vom Eingang der renommierten Lomonossow-Universität trennen. „Die Menschen feuern hier lautstark ihre Teams an. Und wir sollen uns gleichzeitig auf Klausuren vorbereiten. Wie soll das gehen?“, fragt Igor. Der 21-Jährige engagiert sich seit Monaten, um genau das zu verhindern.

Der Campus liegt nahe dem Moskauer Stadtzentrum, auf den Sperlingsbergen – und nur zwei Metro-Stationen vom Luschniki-Stadion entfernt. „Eigentlich ist das kein schlechter Ort für eine Fanzone. Aber das wurde über unsere Köpfe hinweg entschieden“, sagt Nadeschda, die im angrenzenden Studentenheim lebt und lernt. Die Prüfungstermine seien zwar kurzfristig vorgezogen worden. Praktika und wichtige Seminareinheiten könnten ausfallen, sagt die angehende Biologin, die ihre Ausbildung durch ein Stipendium finanziert.