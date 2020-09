Stürmer Hofmann kritisiert KSC

Karlsruhe.Stürmer Philipp Hofmann vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat nach seinem wahrscheinlich geplatzten Wechsel zu Union Berlin Kritik an seinem derzeitigen Arbeitgeber geübt. „Wenn ich tatsächlich gestreikt hätte, hätte ich dann auf der Bank gesessen und würde normal trainieren?“, wurde Hofmann vom „kicker“ zitiert. Der 27-Jährige hatte freiwillig auf einen Einsatz beim Auswärtsspiel gegen Hannover (2:0) am Samstag verzichtet – und KSC-Sportchef Oliver Kreuzer daraufhin gemutmaßt, Hofmann wolle so einen Wechsel zum Bundesligisten forcieren. Der Angreifer entgegnet, dass nach seinem Gespräch mit Trainer Christian Eichner am Freitagabend alles so gelaufen wäre „wie wir es besprochen hatten“. Laut Kreuzers Aussage ist ein Hofmann-Transfer zu Union kein Thema mehr. dpa

