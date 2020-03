Stuttgart vor „besonderem Spiel“

Stuttgart.Von einem Siegzwang will der VfB Stuttgart vor dem Topspiel gegen Arminia Bielefeld nichts wissen. Unter Druck aber stehen die Schwaben am Montag (20.30 Uhr/Sky) in jedem Fall mehr als der Tabellenführer. „Wir wollen den alten Abstand zum HSV wiederherstellen und gleichzeitig an Bielefeld dranbleiben“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag. „Es ist ein 50:50-Spiel“ prognostizierte der 47-Jährige und meinte: „Es ist schon definitiv ein besonderes Spiel. Da muss man nicht drumherum reden.“ Auch die Stuttgarter wissen, dass die Entscheidungen näherrücken. In den kommenden Wochen geht es darum, ob der Top-Favorit den ersehnten Aufstieg verwirklicht oder die Saison mit einem Trauma endet. dpa

