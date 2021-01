Suche nach dem Bayern-Jäger

Bayer-Trainer Peter Bosz hält den FC Bayern für verwundbar. © dpa

Leverkusen.Fußball-Deutschland sucht den Bayern-Verfolger. Und vor dem Verfolger-Duell zwischen Bayer Leverkusen, kurz vor Weihnachten noch Tabellenführer, und der punktgleichen Borussia aus Dortmund als quasi natürlichem Bayern-Herausforderer sind die Voraussetzungen klar: Der Gewinner der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bleibt aktuell zumindest dran. Für den Verlierer ist die Bayern-Jagd bei dann zehn Punkten Rückstand im Falle eines Münchner Sieges gegen Augsburg schon mit dem Hinrunden-Ende quasi gelaufen.

Bayer-Trainer Peter Bosz hält den Triple-Sieger in dieser Saison grundsätzlich für durchaus verwundbar. Jeder sehe, „dass es nicht mehr die gleichen Bayern sind wie im Vorjahr“, sagte Bosz am Montag. Sie seien „anfälliger geworden“ und würden deshalb „in dieser Saison noch mehrere Spiele verlieren.“ Aber, so Bosz, „es macht nur Sinn, darauf zu schauen, wenn wir selbst unsere Spiele gewinnen. Das haben wir zuletzt gesehen.“ Mit nur einem Sieg aus vier Spielen hat sich Bayer seine gute Ausgangsposition zerstört und blickt deshalb erst mal nicht nach oben.

Chelsea buhlt um Haaland

Dasselbe gilt aber auch für Bosz-Kollege Edin Terzic. Er will erst einmal Wiedergutmachung für das enttäuschende 1:1 gegen den damaligen Letzten Mainz. „Wir wollen auf dem Platz zeigen, dass wir es besser machen“, sagte der 38-Jährige und sieht die Partie erst einmal als gute Chance, einen Widersacher im Kampf um die Champions-League-Plätze zu überholen.

Unterdessen steht BVB-Stürmer Erling Haaland laut eines Medienberichts ganz oben auf dem Wunschzettel des FC Chelsea. Nach Informationen des Online-Magazins „The Athletic“ wollen sich die Blues im Sommer mit einem weiteren Topstürmer verstärken und haben dafür den 20-Jährigen auserkoren. Der Vertrag des Norwegers beim BVB läuft zwar noch bis 2024, und eine Ausstiegsklausel gilt dem Vernehmen nach erst ab 2022. Chelsea soll aber bereit sein, deutlich mehr als die angeblich festgeschriebenen 75 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen. dpa

