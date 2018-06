SV Drochtersen/Assel im Bayern-Rausch

Anzeige

Die erste Hauptrunde wird vom 17. bis 20. August ausgespielt. Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der zweiten Runde dabei. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.

Der 1. FC Kaiserslautern tritt in der Saison 2018/19 als Drittligist im DFB-Pokal an – und erwartet Champions-League-Starter TSG Hoffenheim. Das Team von Trainer Michael Frontzeck belegte in der vergangenen Saison den letzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. An das räumlich nahe gelegene Kaiserslautern hat die TSG emotionale Erinnerungen: Mit einem 2:1-Auswärtserfolg im Fritz-Walter-Stadion sicherte sich „Hoffe“ in der Relegation 2012/13 den Klassenerhalt in der Bundesliga.

„Das ist sicher einer der anspruchsvollsten und attraktivsten Gegner für die erste Runde,“ sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG. „Es ist eine herausfordernde Aufgabe und damit der adäquate Start in die Saison. Für uns gibt es natürlich nur ein Ziel: den Einzug in die zweite Runde.“

Vizemeister Schalke 04 wurde dem Bayern-Pokalsieger 1. FC Schweinfurt 05 zugelost. Der Südbaden-Pokalsieger SV Linx, der sich als einziger Sechstligist für die Runde der 64 Mannschaften qualifiziert hatte, darf sich auf ein stimmungsvolles Heimspiel gegen den fränkischen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg freuen.

HSV nach Erndtebrück

Der westfälische Regionaligist TuS Erndtebrück fordert Bundesliga-Absteiger Hamburger SV heraus. Regionallist BFC Dynamo Berlin empfängt den 1. FC Köln. Der FC Carl Zeiss Jena fordert nach einer starken ersten Drittliga-Saison den 1. FC Union Berlin heraus – ein spannendes Duell der ehemaligen Clubs aus der DDR-Oberliga. dpa/jb

