SV Enosis strauchelt auf der Zielgeraden

MANNHEIM.Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, kam es zum Aufeinandertreffen der beiden besten Teams der Liga. Der SV Enosis stand dabei kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft, doch der FVL drehte die Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten und gewann das Spitzenspiel mit 2:1 (0:0). Die Spvgg Ilvesheim und der FV Fortuna Heddesheim II fuhren jeweils Kantersiege ein. Auch der SKV Sandhofen und der SV Schriesheim entschieden ihre Duelle für sich.

Käfertal – SG Mannheim 2:2 (1:1)

In einem intensiven Spiel trennten sich der SC Käfertal und die SG Mannheim mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Der SC erwischte die bessere Anfangsphase mit mehreren Großchancen, von denen aber nur eine verwertet wurde. Im Gegenzug antwortete die SG eiskalt, wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser und schoss so das Führungstor. Käfertal gab sich aber nicht auf, kämpfte sich zum Ausgleich heran – und rettete das Remis letztendlich über die Zeit.

SV Enosis MA – Leutersh. 1:2 (0:0)

Im Spitzenspiel des Tages setzte sich der FV Leutershausen gegen den SV Enosis Mannheim mit 2:1 durch und hat damit in Sachen Meisterschaftssieg alle Karten in der eigenen Hand. Enosis ging von Beginn an stark defensiv eingestellt in die Partie, doch es war der FV, der sich das Leben mit einer schwachen Chancenverwertung selbst schwer machte. Insgesamt trafen die Gäste in der ersten Hälfte drei Mal das Aluminium. Zu allem Überfluss kassierte Leutershausen kurz nach der Pause noch ein Gegentor nach einem individuellen Fehler. Doch der FV ließ sich nicht unterkriegen, blieb engagiert und belohnte sich zunächst mit dem Ausgleich – und schließlich mit dem erlösenden Siegtreffer in der Schlussphase, der sie an die Spitze der Tabelle katapultierte.