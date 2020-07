SV Sandhausen holt Diego Contento

Sandhausen.Der SV Sandhausen nimmt zur anstehenden Saison 2020/21 den erfahrenen Linksverteidiger Diego Contento unter Vertrag. Der 30 Jahre alte langjährige Bundesligaprofi wechselt ablösefrei in die Kurpfalz und kompensiert im SVS-Kader den Abgang von Leart Paqarada. Mikayil Kabaca ist froh über den Neuzugang: „Er passt von seiner Spielweise her super zu unserem Spielsystem und wird uns mit seiner Erfahrung und seiner Präsenz auf dem Platz weiterhelfen“, sagte der Sportliche Leiter.

Contento war in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf aktiv. Zuvor spielte er vier Jahre in der französischen Ligue 1 für Girondins Bordeaux und davor für seinen Heimatverein, den FC Bayern München, bei dem es der gebürtige Münchner von der F-Jugend bis in die Bundesligamannschaft geschafft hatte. red

