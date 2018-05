SVW-Geschäftsführer Kompp: "Wir müssen Montag in Ruhe abwarten"

Anzeige

Mannheim.Fußball-Regionalligist SV Waldhof Mannheim hat die möglicherweise gestiegenen Aufstiegschancen in die 3. Liga zurückhaltend kommentiert. "Wir werden jetzt nicht in Jubel ausbrechen", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mannheimer könnten davon profitieren, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem sportlich aufgestiegenen KFC Uerdingen die Zulassung für die 3. Liga möglicherweise verwehrt. Sollte das so kommen, würde der SVW nach den DFB-Statuten in die 3. Liga aufsteigen. "Ja spannend ist es auf jeden Fall", bewertet Kompp die Situation auf Nachfrage des "MM". Man müsse Montag aber in Ruhe abwarten.

Achim Schröder, Vorsitzender des Fanverbands "Pro Waldhof" beschäftigt sich nicht mit dem möglichen Aufstieg. "Die Aufarbeitung der Vorfälle steht für unseren Fanverband im Vordergrund. Und alles andere werden wir am Montag sehen“, so Schröder auf Nachfrage des "MM". Kritik an einem möglichen Aufstieg wegen einer möglichen fehlenden Zulassung des KFC begegnet er mit einem Verweis aus das Regelwerk: „Es gibt Regeln des DFB, darauf haben wir keinen Einfluss. Das gilt sowohl bei Strafen als auch bei Regularien zum Aufstieg. Daran muss sich jeder halten.“

Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB will am Montag darüber verhandeln, ob der KFC eine für den Aufstieg notwendige Finanzreserve möglicherweise zu spät eingereicht hat. Diese Reserve sei "nach derzeitigem Stand" eventuell verspätet eingegangen, teilte der DFB am Mittwoch mit. "Wir werden am Montag einfach ganz in Ruhe abwarten und schauen, was da passiert", sagte Kompp. "Aber davon waren wir natürlich schon überrascht, dass der Antrag auf Zulassung jetzt nochmal überprüft wird." Der KFC hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.