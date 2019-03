SVW II kann den Meistersekt kaltstellen

BAMMENTAL.Der SV Waldhof II hat in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar das Tor zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen. Nach dem 3:0-Erfolg bei Verfolger FC Victoria Bammental liegen die Blau-Schwarzen mit zehn Punkten vorn. Auch der VfL Kurpfalz Neckarau siegte gestern. Der FC Türkspor Mannheim war am Wochenende spielfrei.

Bammental – Waldhof II 0:3 (0:0)

Traumstart für die U 23 des SV Waldhof in das neue Fußballjahr. Beim Verfolger FC Bammental landete der Tabellenführer nach der langen Winterpause einen souveränen Erfolg. Im ersten Abschnitt konnte sich kein Team einen klaren Vorteil erarbeiten, erst nach der Pause stellte Darnell Hill für den SVW mit dem 1:0 (57.) die Weichen auf Sieg. Dem Konter zur Führung ging eine Riesenmöglichkeit des FC voraus, doch die Blau-Schwarzen wehrten mit vereinten Kräften den Schuss von Patrick Kramer erfolgreich ab. Mit der Führung im Rücken nutzten die Waldhöfer die Freiräume und kamen zu hochkarätigen Chancen, Sinisa Sprecakovic scheiterte gleich zweimal am Pfosten. So dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe erneut Hill (87.) und kurz darauf Robin Hadameck mit einem verwandelten Strafstoß (89.) den 3:0-Endstand besorgten. „Es war ein hochverdienter Sieg nach einer klasse Leistung“, lobte SVW-Spielleiter Thomas Saeger den Auftritt des Teams, das der Meisterschaft einen großen Schritt näher gekommen ist. rod

FT Kirchheim – Neckarau 2:5 (0:3)

Der VfL Kurpfalz hat mit einer starken Leistung drei Punkte eingefahren. Bei den abstiegsbedrohten Kirchheimern gelang den Neckarauern praktisch mit der ersten Chance die Führung: Patrick Piontek brachte bereits nach 60 Sekunden den Ball im Tor unter – 1:0. „Danach hatten wir zwei weitere Hochkaräter, die wir leider nicht nutzten“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc.

Auch Kirchheim hatte gute Chancen. „Aber sie haben viele Möglichkeiten liegengelassen“, sagte Genc. Idris Yildirim (14.) und Tim Kröbel (18.) erhöhten auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel legten Egzon Abdullahu das 4:0 (56.) und Lorenz Held (73.) das 5:0 nach. „Nach dem 5:0 hatten wir die Partie im Griff. Doch in den letzten drei Minuten haben wir abgeschaltet und dem Gegner zwei Tore geschenkt“, sagte Genc. Janek Bopp (87.) und Nico Bergold (89.) gelangen die Treffer und sorgten für Kirchheims Ergebniskosmetik.

In der Tabelle rückten die Neckarauer auf den vierten Rang vor. Der VfL Kurpfalz liegt nur noch zwei Zähler hinter dem Ligazweiten 1. FC Mühlhausen. vfl

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019