SVWW tut sich schwer

Wiesbaden.Gegen Drittliga-Schlusslicht SV Meppen hat sich der SV Wehen Wiesbaden am Dienstagabend schwer getan. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm musste gegen tief stehende Gäste bis zur 71. Minute warten, ehe Gianluca Korte traf. Der 1:0-Erfolg sorgte dafür, dass die Hessen Anschluss zu den Aufstiegsplätzen halten.

„Das war für uns kein leichtes Spiel. Wir haben nach vorne nicht so zielstrebig gespielt wie am vergangenen Samstag. Wir sind schwer in die Partie gekommen, aber uns war klar, dass Meppen nach drei Wochen ohne Spiel heiß sein wird“, erklärte Korte, der im Sommer den SV Waldhof Mannheim nach vier Jahren verlassen hatte.

Dank des zweiten Heimsiegs belegt der SVWW den vierten Rang. „Wo wir in der Tabelle stehen, ist erst einmal zweitrangig. Es gibt so viele Mannschaften, die weniger Spiele haben als wir. Man kann die Tabellensituation daher nur schwierig bewerten. Am Samstag geht es weiter und da gibt es die nächsten drei Punkte zu holen“, blickte Korte bereits auf die Partie bei der Spielvereinigung Unterhaching voraus.

Meppen hatte sein erstes Spiel nach 14-tägiger Quarantäne bestritten. „Meppen war da und hatte Spaß, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Das hat man gespürt. Mit dieser Freude haben wir schwer zu kämpfen gehabt“, gestand Trainer Rehm. red/dpa

