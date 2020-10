Tausende Fans bei Union erlaubt

Berlin.Trotz eines drastischen Anstiegs der Infektionszahlen im Corona-Hotspot Berlin darf der 1. FC Union sein Heimspiel gegen den SC Freiburg vor rund 4500 Zuschauern austragen. Ein entsprechendes Hygienekonzept des Fußball-Bundesligisten genehmigte das Gesundheitsamt im Stadtbezirk Treptow-Köpenick am Donnerstag. Während deutschlandweit durch die Verschärfung der Pandemie der Zugang für die Fans immer stärker zurückgefahren wird, sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) insgesamt 5000 Personen, darunter auch die Teams, im Stadion An der Alten Försterei dabei sein.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) rief allerdings dazu auf, besser nicht zu kommen. „Ich verstehe die Leidenschaft zum Fußball“, sagte Kalayci. „Aber ich bleibe dabei: Meiden Sie soziale Kontakte. Wenn es geht, bleiben Sie zuhaus’“, sagte sie an die Adresse der Bürger gerichtet. Eine Zulassung von Fans habe das Gesundheitsamt ansonsten aber sicher nach den notwendigen Regularien geprüft, meinte Kalayci außerdem.

Grünes Licht vom Gesundheitsamt

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass das „vorliegende überarbeitete Hygienekonzept vom 1. FC Union“ den „Maßgaben der aktuellen Infektionsschutzverordnung“ entspreche. Weiter hieß es in dem Schreiben: „Bisher gibt es keinen Nachweis für ein Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang mit einer geregelten Veranstaltung mit eingegrenzter Personenzahl (...) und unter Einhaltung der bekannten Hygienerichtlinien.“

Zu diesen Richtlinien gehört, dass Fangesänge und Sprechchöre auf den Tribünen untersagt sind. Dies werde bei Vergehen nun auch im Stadion durchgesagt werden, erklärte Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit. Außerdem werde die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Stadion noch einmal verschärft.

Dass die lokalen Behörden eine Veranstaltung dieser Größe erlauben, kommt durchaus überraschend. Erst am Dienstag hatte der Berliner Senat eine Maskenpflicht für Wochen- und Weihnachtsmärkte sowie für zehn besonders belebte Einkaufsstraßen beschlossen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach von einer „besorgniserregenden Situation“, in der sich die Hauptstadt befinde.

„Ich finde es schön, dass Zuschauer im Stadion sein dürfen“, sagte Unions Trainer Urs Fischer mit Blick auf die Begegnung gegen die punktgleichen Freiburger. Es sei aber „ein neues Gefühl, wenn Zuschauer da sind und ruhig sein müssen“, ergänzte der Schweizer. dpa

