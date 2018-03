Technische Hilfe birgt viel Zündstoff

Anzeige

Zürich.Noch läuft die Testphase zum Videoschiedsrichter in der Bundesliga und zahlreichen anderen internationalen Wettbewerben – mit heftigen Debatten als regelmäßiger Begleiterscheinung. Dennoch wird über die Zukunft des viel diskutierten Projekts am Samstag entschieden, wenn die Vertreter des International Association Football Boards (IFAB) in Zürich zusammenkommen. Die Anzeichen für eine Aufnahme ins Fußball-Regelwerk sind eindeutig.

Wer oder was ist eigentlich das International Football Association Board?

Das IFAB wurde bereits 1886 von den britischen Fußball-Verbänden gegründet, die sich als Hüter und Entwickler der Fußball-Regeln verstanden. Der erst später gegründete Weltverband Fifa wurde 1913 in das Gremium integriert. Die vier britischen Verbände aus England, Wales, Schottland und Nordirland haben je einen Sitz, die Fifa stellt vier stimmberechtigte Vertreter, die jedoch traditionell en bloc abstimmen. Für Änderungen im Regelwerk sind mindestens sechs von acht Stimmen notwendig.

Was entscheidet das IFAB am Samstag?

Nach fast einem Jahr intensiven Probelaufs beraten die Regelhüter des Weltfußballs über die Ergebnisse der Testphase des Videobeweise in vielen Ländern. Letztlich geht es darum, ob die Möglichkeit des Videobeweises in die Fußball-Regeln aufgenommen wird oder nicht. Die heftigen Diskussionen in der Bundesliga werden bei der Sitzung in Zürich allerdings nur eine Randerscheinung sein, wenn überhaupt. Strittige Einzelfälle sind aus Sicht der Fußball-Entscheider ärgerlich, aber in der Summe aller Eingriffe der Video-Schiedsrichter marginal.