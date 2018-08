Tedesco bleibt, Kehrer geht

Anzeige

Video Sport Heidel: Tedesco 'bester Trainer, der für Schalke möglich ist' Christian Heidel verkündete die frohe Botschaft auf der Saisoneröffnung von Schalke 04: Trainer Domenico Tedesco wurde für drei weitere Jahre an die Knappen gebunden. Für den Sportvorstand ist Tedesco 'der bestmögliche Trainer' für S04.

Die Schalker Verantwortlichen und Kehrer waren sich eigentlich über eine Vertragsverlängerung über 2019 hinaus einig. „Ohne ein Angebot von der Dimension, wie wir es jetzt von PSG erhalten haben, hätte Thilo ganz sicher verlängert. Ebenso hätte er verlängert, wenn wir dieses Angebot abgelehnt hätten – oder würde es tun, wenn jetzt wider Erwarten noch etwas dazwischen kommen würde“, erläuterte Heidel. „Er hat sich in dieser Zeit absolut korrekt und überaus loyal gegenüber dem Verein verhalten“, stellte der Sportvorstand fest.

Wichtige Kontinuität

Darüber hinaus hat Schalke für klare Verhältnisse gesorgt und seinen Erfolgstrainer langfristig gebunden. Vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga verlängerte der Revierclub den ursprünglich bis 2019 gültigen Vertrag mit Chefcoach Tedesco bis 30. Juni 2022. „Kontinuität ist eine wichtige Grundlage für die Ziele, die wir uns für Schalke 04 in den kommenden Jahren gesteckt haben. Gerade auf der Position des Cheftrainers, der in sportlicher Hinsicht für mich der wichtigste Mann in einem Fußballverein ist“, erklärte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel.

Mit Tedesco feierten die Königsblauen in der Vorsaison die Rückkehr in die Champions League. Der 32 Jahre alte Trainer war vor der vergangenen Spielzeit vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Schalke gewechselt und hatte S04 in seinem ersten Jahr als Bundesligacoach zur Vizemeisterschaft und somit in die Königsklasse geführt.

Tedesco hat sich bei den Schalkern den Ruf erarbeitet, ein besonnener und akribisch arbeitender Fachmann zu sein. Mit klar strukturiertem Systemfußball sorgte er für Erfolge und verschaffte sich im Vereinsumfeld viele Sympathien. Auf der Beliebtheitsskala des Schalker Publikums schoss Tedesco vor allem durch die spektakulären Erfolge gegen den Revierrivalen Borussia Dortmund nach oben. dpa

