„Teilerfolg“ für Türkgücü

München.Türkgücü Münchens Geschäftsführer Max Kothny hat das Urteil im DFB-Pokal-Streit um den bayerischen Gegner des FC Schalke 04 als „Teilerfolg“ gewertet. „Ich kann es schon mal als Teilerfolg verstehen. Es zeigt zumindest, dass es richtig war, dass wir dagegen vorgegangen sind“, sagte Kothny am Mittwoch in München. „Ich gehe davon aus, dass wir zum DFB-Pokal gemeldet werden, außer der Bayerische Fußball-Verband versucht sich wieder auf die Schweinfurter Seite zu begeben und die Spielordnung erneut zu ändern.“

Das Landgericht München I hat die einstweilige Verfügung vom 11. September „teilweise aufgehoben und abgeändert“, wie die Vorsitzende Richterin Gesa Lutz erklärte. Die Kartellkammer hat dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) aufgegeben, „die Meldung des 1. FC Schweinfurt 05 zu widerrufen und über die Meldung“ zur 1. Pokalrunde erneut zu entscheiden.

„Fußballtechnisch steht alles auf Anfang. Wir haben aktuell keinen Teilnehmer, wir müssen Türkgücü nicht verpflichtend melden, wir müssen uns neu überlegen, wen wir melden und müssen das erneut begründen“, erläuterte BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher.

Türkgücü geht es um das Antrittsgeld von 110 000 Euro plus 30 000 Euro Corona-Bonus und um das Prestige, erstmals am DFB-Pokal teilzunehmen. Eine Gerichtssprecherin bezeichnete das Urteil als „salomonischen Mittelweg“. Beide Streitparteien können innerhalb eines Monats vor dem Oberlandesgericht Berufung einlegen. Am 15. Oktober wird die zweite DFB-Pokal-Hauptrunde ausgelost. Sie ist für den 22./23. Dezember angesetzt. dpa

