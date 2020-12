Terodde lässt KSC leer ausgehen

Karlsruhe.Karlsruhes Trainer Christian Eichner hat die Größe besessen, dem gegnerischen Spieler ein exzellentes Zeugnis auszustellen, der seinem KSC eine bittere Niederlage zugefügt hat – und das auch noch, ohne den Namen auszusprechen. „Heute war die Maschine wieder da. Der Stürmer, der zum Schluss das Tor macht, ist der Grund, weshalb der HSV am Ende die Liga verlassen wird“, war sich Eichner nach dem 1:2 (1:1) sicher. Gemeint ist Simon Terodde.

Für die so lange krisengeschüttelten Hanseaten ist der 32-Jährige die Lebensversicherung. Dank seines Treffers in der 82. Minute setzt der HSV seinen Aufwärtstrend unmittelbar vor der Mini-Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga fort. Nach nun drei Siegen in Serie geht die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune als Tabellenzweiter und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz ins neue Jahr. „Ein 2:1-Sieg in der 82. ist dreimal schöner als ein 4:0-Sieg“, freute sich Terodde. „Da werden sicher noch mal ein, zwei Bierchen auf der Rückfahrt aufgemacht, dann kann man auch besser schlafen“, erklärte der Stürmer direkt nach der Partie am Montagabend.

Die Karlsruher dagegen rutschten nach der dritten Niederlage nacheinander wieder näher in Richtung der Abstiegsplätze. Bakery Jatta (3. Minute) hatte die Gäste in einem temporeichen ersten Durchgang früh in Führung geschossen. KSC-Torjäger Philipp Hofmann (14.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Am Ende profitierten die Hamburger auch von einem umstrittenen Platzverweis für Karlsruhes Außenverteidiger Philip Heise, der in der 77. Minute Gelb-Rot gesehen hatte. Trotzdem hatte Hofmann (90.+3) in der Nachspielzeit noch die große Gelegenheit zum Ausgleich, er scheiterte aber aus kurzer Distanz.

Die Karlsruher hatten zuletzt zwar zweimal in Serie verloren, doch sie profitierten von der offensiven Spielweise der Gäste. Denn dadurch, dass der HSV hoch stand, boten sich den Badenern Räume für Konter. Dank ihrer Geschwindigkeit konnten vor allem Malik Batmaz und Benjamin Goller immer wieder in diese Lücken stoßen, was sich früh auszahlte. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte kam der Ball zügig zu Startelf-Debütant Batmaz, der im HSV-Strafraum querlegte auf Stürmer Hofmann, der gewohnt eiskalt verwandelte.

Anschließend entwickelte sich ein zähes Spiel – bis Terodde dann doch wieder zuschlug. Nach einer Flanke von Sonny Kittel war der Angreifer im Strafraum zur Stelle und setzte sich gegen zwei Verteidiger durch.

Fehlende Cleverness

„Das war eine Partie auf Augenhöhe“ gab HSV-Trainer Thioune zu. „Das lag aber auch daran, dass wir unsere Torchancen in der ersten Halbzeit nicht so ausgenutzt haben. In Durchgang zwei haben wir dann den Kampf angenommen“, war der 46-Jährige zufrieden mit dem nächsten Dreier. Den Badenern von Christian Eichner bescheinigte er eine tolle Leistung. „Es macht viel Spaß, euch zu sehen, weniger, gegen euch zu spielen“, so Thioune.

Tatsächlich wollte KSC-Coach Eichner die Niederlage nicht dramatisieren. „Ich habe viel Positives gesehen. Wir haben Vieles richtig gemacht, aber wir müssen nahezu alles richtig machen, um gegen solch einen Gegner zu gewinnen“, sprach der 38-Jährige die Qualität des Gegners an. Das habe sich nicht zuletzt gleich zu Spielbeginn gezeigt. „Mit dem ersten Schuss auf unser Tor gleich zurückzuliegen war wie in den vorangegangenen zwei Spielen. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um das zu verdauen“, erklärte Eichner. Nachdem „,Hoffi’ eiskalt vollstreckt“ habe, sei es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, war der KSC-Trainer „über weite Strecken der ersten Halbzeit zufrieden“.

„Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, es wäre etwas für uns drin“, verriet Eichner. Doch die Gelb-Rote Karte gegen Philip Heise habe den KSC geschwächt. „Das hat das Spiel mitentschieden“, sagte der Coach zur Ampelkarte. „Die erste Aktion ist auch bei mir im Training Gelb. Das war nicht ganz so clever“, machte er klar.

Heise zeigte sich später reumütig, zumindest ein bisschen: „Ich habe meiner Mannschaft geschadet und das darf mir nicht passieren“, erklärte der Linksverteidiger. „Ob die Szene spielentscheidend war, kann ich so nicht sagen, ich denke, man kann auch zu zehnt ein 1:1 zu Ende bringen“, meinte er und fand: „Die Schiris sind für mich etwas zu kleinlich und sollten auch öfter mal das Spiel laufen lassen.“

Eichner wollte nicht zu viele Worte über die unnötige Aktion verlieren. Er zog lieber ein halbwegs positives Fazit der bisherigen Runde: „Wir hatten einen schweren Start, dann eine fantastische Phase, jetzt hat es uns von den Ergebnissen her noch einmal ein bisschen in die Seile geschlagen.“ Am dritten Spieltag fanden sich die Badener auf dem letzten Platz wieder, danach ging es erst langsam, dann steil bergauf – Rang fünf am 10. Spieltag. Danach ging es wieder nach unten. „Wir waren immer gut beraten, dass wir in den schlechten Zeiten nicht kriechend durch Karlsruhe unterwegs waren und in den guten Zeiten nicht splitterfasernackt irgendwo rumgerannt sind vor Freude. Wir wissen uns gut einzuschätzen“, formulierte es Eichner. red/dpa

