Timo Werner befreit sich aus dem Tief

Leipzig.Die Leichtigkeit ist Timo Werner etwas abhanden gekommen. Nicht alles gelingt ihm derzeit am Ball. Doch er rackert, sprintet – und er trifft endlich wieder. Nach 543 torlosen Bundesliga-Minuten hat der pfeilschnelle Stürmer von RB Leipzig seine Torflaute beendet. Werner schoss sich mit dem 2:1-Siegtreffer gegen den FC Bayern warm für die Fußball-Klassiker an diesem Freitag gegen Spanien und vier Tage später gegen Rekordweltmeister Brasilien. Immerhin will der 22-Jährige seine Torquote im DFB-Trikot von sieben Treffern in zehn Spielen weiter hochhalten.

9,73 Kilometer in 73 Minuten

In nur 73 Minuten spulte der in der zehnten Minute eingewechselte und sieben Minuten vor Schluss ausgewechselte Werner 9,37 Kilometer ab. Manchmal ist der Akku aber einfach leer. So wie nach gut einer Stunde: Werner hängt völlig erschöpft in der Bande, braucht einfach eine Pause zum Luft holen. „Wenn ich vier Sprints hintereinander über 60 Meter mache, dann noch abschließe und dann gleich zurücksprinte – dann kommt irgendwann der Mann mit dem Hammer“, beschrieb RB-Trainer Ralph Hasenhüttl die Szene.

Eigentlich wollte er seinen Topstürmer gegen die Bayern schonen. „Ich habe in den letzten Wochen wirklich fast jedes Spiel gemacht. Ich hatte gerade auch Probleme, weil ich überspielt war in der Vorrunde“, sagte Werner. Der Bänderriss im Fuß bei Marcel Sabitzer durchkreuzte die Pläne frühzeitig. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so früh rein musste. Es war sehr kalt“, meinte Werner und ließ sich vorsichtshalber in der Schlussphase auswechseln: „Es hat ein bisschen im Oberschenkel gezwickt.“