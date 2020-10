Torjäger dem Papa zuliebe

Mannheim.Sein Name steht seit einigen Jahren für viele Tore. Jetzt spielt Berkan Demiröz die Abwehrreihen der Fußball-Kreisliga schwindelig. Jüngstes Glanzstück für seinen neuen Verein FC Hochstätt Türkspor: Beim 5:1-Heimsieg gegen den SC Reilingen markierte der 30-Jährige alle Treffer – Fünferpack. „Da hat wirklich alles funktioniert. Ich hatte nicht viele Kontakte im Spiel, die Chancen konnte ich aber zum Glück alle nutzen“, freut sich Demiröz über seine perfekte Ausbeute.

Der Transfer des wuchtigen Stürmers zum FC sorgte für Verwunderung, noch in der vergangenen Saison ging der Mannheimer für die SG Heidelberg-Kirchheim auf Torejagd. Jetzt also Kreis- statt Landesliga, Abstiegs- statt Aufstiegskampf. „Ich wollte weiter in Heidelberg spielen, das muss ich ehrlich sagen“, sorgt Demiröz für weitere Fragezeichen, lüftet dann aber das Geheimnis für seinen Wechsel: „Das ist eine Familiensache. Mein Vater ist im Vorstand beim FC. In der Pause musste der Verein viele Spieler abgeben, die Aussichten waren nicht rosig. Also hat mein Vater mich gebeten, für Hochstätt zu spielen. Eine wirkliche Diskussion gab es da nicht – Ehrensache.“

Diese familiäre Abmachung ist ein wahrer Glücksfall für den FC. Demiröz traf in der bisherigen Spielzeit schon satte zehnmal und führt die Torjägerliste der Kreisliga an. Im Kampf um den Klassenerhalt kann er der entscheidende Faktor werden. „Mein Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Der Kader hat trotz seiner geringen Größe Potenzial. Schon am Sonntag gegen Lindenhof wollen wir die nächsten Punkte einfahren.“

Um 16 Uhr geht Demiröz am Promenadenweg gegen den MFC auf Torejagd. Nur wie lange noch? „Ich würde in der kommenden Saison schon gerne wieder höher spielen. Meine Arbeit lässt sich mittlerweile auch wieder besser mit Trainingszeiten vereinbaren, es wird also keine lange Zeit bei Hochstätt.“

Verletzung beendet Profi-Traum

Die Kreisliga bleibt also nur eine Zwischenstation, dabei wären höhere Sphären für den Rechtsfuß möglich gewesen. 2008 erhielt Demiröz einen einjährigen Profivertrag beim türkischen Erstligisten Konyaspor, es sollte der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere werden. Doch nur kurze Zeit nach der Vertragsunterschrift verletzte sich der damals 18-Jährige schwer, spielte fünf Jahre gar keinen Fußball mehr. Der Traum von war geplatzt.

Seit 2013 sorgt der Goalgetter nun im Mannheimer Fußballraum für Aufsehen. Seine bisher erstaunlichste Torquote will er jetzt im Dress des FC gerne toppen. „Für St. Ilgen habe ich in einer Saison 39 Treffer erzielt, das war bisher meine beste Marke. Diesen Rekord will ich knacken“, betont Demiröz.

Seine Abschlussstärke, sein Umgang mit dem Ball, seine Beidfüßigkeit – der Stürmer hat stets mehrere Manndecker um sich. „Das ist schon verrückt. Ich laufe zwei Meter, zwei Verteidiger folgen mir, in fast jedem Spiel bisher. Ich wünsche mir, dass es dabei in Zukunft fairer zugeht. Mich permanent mit Fouls zu stoppen, ist vielleicht eine Taktik, das motiviert mich aber nur noch mehr.“

Auch der MFC Lindenhof wird den 30-Jährigen auf dem Schirm haben. „Das wird ein packendes Spiel. Wir wollen zeigen, dass mit uns zu rechnen ist“, sagt Demiröz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020