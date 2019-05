Torspektakel beim 3:3 in Mainz

Mainz.In seinem 100. Bundesliga-Spiel hat RB Leipzig einen Rekord verpasst und die letzte kleine Titelchance eingebüßt. Beim FSV Mainz 05 kamen die Sachsen gestern Abend trotz klarer Führung nur zu einem 3:3 (2:1). Nach dem ersten Tore-Doppelpack von Lukas Klostermann (20./32. Minute) im Fußball-Oberhaus und dem 50. Tor von Timo Werner (49.) sah RB schon wie der Sieger aus.

Der achte Rückrunden-Auswärtssieg in Serie – ein mögliches Novum in der Bundesliga-Geschichte – gelang aber nicht. Nach den Anschlusstoren von Karim Onisiwo (43.) und Moussa Niakhaté (67.) sorgte Jean-Philippe Mateta (83.) mit seinem Treffer vor 23 805 Zuschauern für das Remis in einem packenden Duell.

Leipzig rückte damit nicht wie von Trainer Ralf Rangnick erhofft auf zwei Zähler auf den Zweiten Borussia Dortmund und auf vier Zähler an Spitzenreiter FC Bayern heran. Vier Punkte auf den BVB und sechs Zähler auf München beenden jedes Kokettieren mit dem Titel. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019