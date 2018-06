Trainingsauftakt am Sonntag

Anzeige

Mannheim.Die spielfreie Zeit für die Fußballer des VfR Mannheim neigt sich so langsam wieder dem Ende entgegen. Bereits am Sonntag um 10 Uhr bittet der neue Cheftrainer Serkan Secerli zur ersten Trainingseinheit ins Rhein-Neckar-Stadion. Mit dabei sind dann auch vier weitere Spielerzugänge sowie ein neuer Co-Trainer.

Mit Andreas Müller kehrt ein ehemaliger VfR-Jugendspieler als Trainerassistent zurück an die Theodor-Heuss-Anlage. Ende der 90er gehörte der heute 38-jährige zum A-Jugendteam, das den Aufstieg in die damals höchste Spielklasse (Regionalliga) feierte. Danach durfte er sowohl für die TSG 62/09 Weinheim als auch für den SV Sandhausen in der Herren-Oberliga ran. Eine schwere Verletzung bedeute dann jedoch sein Karriereende als Spieler. Als Trainer begann er beim SV Waldhof in der Jugend, trainierte zunächst die U16 als Co- und die U18 als Cheftrainer. Im Anschluss war er dann insgesamt 5 Jahre Cheftrainer der U17, mit der er u.a. auch in der Bundesliga vertreten war. Ab dem 1. Juli ist der A-Lizenz-Inhaber nun also Co-Trainer des VfR Mannheim.

Auch beim Spielerpersonal begrüßen die Rasenspieler zwei Rückkehrer. Mit René Schwall (33, Abwehr) und Bartosz Franke (31, Sturm) kommen zwei Akteure nach Mannheim, die zuletzt für den Südwest-Verbandsligisten TuS Rüssingen spielten. Schwall kickte bereits in der Saison 2012/2013 für den VfR in der Oberliga, danach wechselte er über die Stationen Zweibrücken (Regionalliga) und SV Wiesbaden (Hessenliga) nach Rüssingen. Stolze sechs Jahre, von 2006 bis 2012, ging dagegen Franke für den VfR auf Torejagd. Anschließend folgten in seiner Vita die Vereine SC Hauenstein, TSG Pfeddersheim und SV Wiesbaden (alle Oberliga) bevor es zurück in den Südwesten ging.