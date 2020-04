Trainingsbetrieb als Flickenteppich

Frankfurt.Die Bundesliga-Clubs sind weitgehend zurück auf dem Trainingsplatz – in Kleinstgruppen unter strengsten behördlichen Auflagen. Einige Vereine beklagen das unterschiedliche Vorgehen der Ämter bei Ausnahmegenehmigungen. Eine einheitliche Regelung gibt es nicht. Mit Argusaugen beobachten hochklassige Amateurteams das Treiben bei den Profis. Der DFB warnt davor, es ihnen nachzumachen.

„Es ist schon besser, als allein daheim zu trainieren. Doch es hat mit Normalität nichts zu tun“, beschrieb Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg. „Jede Gruppe hat eine separate Kabine. Wir haben separate Duschen und einen festen Physiotherapeuten.“ Im Kraftraum habe jeder eine Matte und müsse Handschuhe tragen. „Nach jeder Übung müssen wir alles, was wir angefasst haben, desinfizieren.“

Üblich sind meist Duos, die zusammen trainieren – nicht aber in Nordrhein-Westfalen: Der 1. FC Köln schwitzt in Gruppen mit bis zu acht Profis, der FC Schalke mit bis zu sieben, Borussia Mönchengladbach mit bis zu fünf. Alle betonen, dass Vorgaben eingehalten werden. Dazu zählt weiterhin auch ein gewisser Mindestabstand zueinander.

Lachende Gesichter bei der TSG

Auch Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, die TSG Hoffenheim und jüngst Werder Bremen dürfen wieder üben, während der Spielbetrieb bis 30. April ruht. „Es war schon ein sehr ungewohntes Gefühl, heute in Kleingruppen ein Training abzuhalten. Aber es war auch schön, die Jungs mal wieder live zu sehen“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Das Home Office unter präzisen Vorgaben haben viele satt.

Die Erleichterung war auch Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder deutlich anzumerken. „Wir waren mit maximal vier Spielern, also jeweils zwei Zweierpärchen auf dem Platz. Jeder Spieler hat eine Stunde auf dem Rasen trainiert und danach im Kraftraum“, erklärte der 47-Jährige. „Der Tag ist super gelaufen. Die Jungs haben sich sehr gefreut, wieder den Ball zu berühren. Am Ende hatten viele Spieler ein Lachen im Gesicht. Es war extrem schön, dass wir wieder unsere Arbeit machen konnten“, so Schreuder.

Mit Verzögerung, wegen der ausstehenden Genehmigung, startete Bremen die Übungseinheiten. Statt der von Werder beantragten zehn Spieler dürfen jeder Kleingruppe auf dem Trainingsplatz nur maximal vier Profis angehören.

Die Trainingseinheiten dürfen ausschließlich unter freiem Himmel stattfinden, die Spieler müssen danach zu Hause duschen und vor allem vor jeder Einheit von den Mannschaftsärzten „einem präventiven Eingangsscreening“ unterzogen werden, wie es in einer Mitteilung der Senats-Pressestelle heißt. Diese Genehmigung gilt außerdem nur für das Profiteam und nicht, wie von Werder zunächst beantragt, auch für die U23- und die U19-Mannschaft des Vereins. jb/dpa

