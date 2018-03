Trauer in der Serie A

Anzeige

Udine.Der italienische Fußball steht unter Schock: Der Kapitän des italienischen Erstligisten AC Florenz, Davide Astori (Bild), ist gestern tot aufgefunden worden. Der 31 Jahre alte Nationalspieler starb in der Stadt Udine, wo Florenz am Sonntag gegen den lokalen Club antreten sollte. Der Oberstaatsanwalt von Udine bestätigte am Nachmittag Medienberichte, dass Astori einen Herzstillstand erlitten hatte.

Seine Mannschaftskollegen fanden ihren toten Kapitän am frühen Morgen in seinem Hotelzimmer. Sie wollten nachsehen, weil er nicht zum Frühstück gekommen war. Vor dem Hotel, in dem seine Mannschaft untergebracht war, versammelten sich spontan Fans.

Italiens Fußballverband FIGC sprach der Familie Astoris auf Twitter sein Beileid aus – „im Namen der Manager, Techniker und Mitarbeiter, die David in vielen Jahren seiner Reise mit der Nationalmannschaft gekannt und geschätzt haben“. Astori hinterlässt eine Frau und eine zweijährige Tochter.