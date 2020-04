Trauer um Langendörfer

Mannheim.Der VfR Mannheim trauert um Walter Langendörfer (Bild). Das langjährige Vorstandsmitglied verstarb am Mittwoch nach langer schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren, wie der VfR mitteilte. Langendörfer wäre bei der nächsten Mitgliederversammlung für seine 70-jährige Mitgliedschaft beim deutschen Meister von 1949 geehrt worden – am 1. Januar 1950 war er dem VfR beigetreten. Über mehr als vier Jahrzehnte prägte er die Geschicke der Blau-Weiß-Roten in verantwortlicher Position als Sportvorstand, Verwaltungsrat oder Finanzvorstand mit, darunter viele Jahre an der Seite des unvergessenen Präsidenten Heiner Graeff. Selbst als die Krankheit seine Mobilität schon beeinträchtigte, ließ er es sich nicht nehmen, zu möglichst vielen VfR-Spielen in Begleitung seiner Frau Rosi zu kommen. red (Bild: Delta)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020