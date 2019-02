Traum vom Achtelfinale

Vorfreude in Frankfurt: Makoto Hasebe (l.) und Adi Hütter. © dpa

Frankfurt.Die Ausgangslage ist gut, die Zuversicht groß – vor ausverkauftem Haus will Eintracht Frankfurt im Zwischenrunden-Rückspiel gegen Schachtjor Donezk die nächste Fußball-Party feiern und die Festspielwochen in der Europa League verlängern. „Die Fans lieben Europa, die Spieler lieben Europa. Es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen in Europa verweilen könnten“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic vor dem Duell mit dem ukrainischen Meister und Pokalsieger (heute, 18.55 Uhr/Nitro).

Zum 17. Mal ist die Eintracht in einem internationalen Wettbewerb dabei, achtmal stand sie bisher im Achtelfinale. Dort wollen die Hessen nach dem 2:2 im Hinspiel erstmals seit der Saison 1994/95 – damals im Uefa-Pokal – wieder hin. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis im Hinspiel erzielt. Die Ausgangslage ist positiv“, sagte Bobic. Er warnte jedoch: „Es wird uns alles abverlangt, das ist eine brutal starke Mannschaft.“

Auch Eintracht-Trainer Adi Hütter warnte. „Wenn wir Donezk Räume anbieten, können sie uns mit ihrer Schnelligkeit und Dynamik wehtun“, sagte er. Ihm geht es deshalb ausschließlich um das nackte Ergebnis. „Wir müssen kein wunderschönes Spiel zeigen. Es geht nur um das Weiterkommen“, betonte Hütter. Die Partie habe eine „hohe Bedeutung“, ein Einzug in die nächste Runde hätte nicht nur wegen der Uefa-Prämie von 1,1 Millionen Euro einen „riesigen Stellenwert“.

Ausgerechnet jetzt plagen die Eintracht jedoch Personalprobleme im Defensivbereich. Gelson Fernandes fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus, der Einsatz von Kapitän David Abraham und Sebastian Rode ist fraglich. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019