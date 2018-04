Traumspiele für Sven Ulreich

Anzeige

München.Sven Ulreich gegen Weltstar Cristiano Ronaldo. Von dieser besonderen Herausforderung und einem so großen Fußballabend konnte der Torwart viele Jahre nur träumen. Jetzt wird „Ulles“ Traum wahr. Und es soll ja kein Alptraum werden. Denn der 29 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern will im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid das vollbringen, was selbst Welttorhüter Manuel Neuer vor einem Jahr nicht gelang: Cristiano Ronaldo am Toreschießen hindern. Fünf von sechs Real-Treffern erzielte die Tormaschine der Königlichen beim unglücklichen Bayern-Aus im Viertelfinale 2017.

Ulreich glaubt zu wissen, wie es gehen könnte: „Wenn wir so auftreten, haben wir auch gegen Real Chancen, weiterzukommen“, sagte der Torwart vor einer Woche nach dem 6:2 im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Er selbst braucht am Mittwochabend nur genauso aufzutreten. Ulreich hatte im Leverkusener Stadion die Bayern mehrmals mit Paraden gerettet.

Alaba-Einsatz offen Jupp Heynckes geht mit dem FC Bayern München „sehr optimistisch“ ins Champions-League-Halbfinale gegen Titelverteidiger Real Madrid. „Wille kann Berge versetzen“, sagte der 72 Jahre alte Trainer. Er sieht seine Mannschaft in „einer ähnlichen Situation“ wie 2013, als mit ihm als Coach der historische Triple-Gewinn glückte. „Die Champions League kann man nicht kaufen. Die Champions League gewinnt die Mannschaft, die am homogensten ist und den optimalen Fußball spielt.“ Erst am Spieltag will Heynckes entscheiden, ob die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Corentin Tolisso zum Kader gehören werden.

Lobeshymnen nehmen zu

„Er ist da und macht Dinge, die nicht zum einfachen Torwart-ABC gehören“, lobte anschließend der dreifache Torschütze Thomas Müller. Die Lobeshymnen nehmen stetig zu. „Ulle“ für Deutschland lauten die Rufe. Stoppt er Ronaldo, ist er spätestens dann ein Mann für Joachim Löw. „Die WM wäre für mich eine riesen Ehre. Aber ich konzentriere mich auf den Job hier bei Bayern. Ich will meine Leistung bringen“, sagte Ulreich zum Thema Nationalelf.