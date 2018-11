Treske trifft für Offenbach

Elversberg/Offenbach.Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach ist mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet. Die Hessen gewannen zum Auftakt des 18. Spieltages am Freitagabend beim SV 07 Elversberg vor 1025 Zuschauern mit 1:0 (0:0).

Ausgerechnet Florian Treske sorgte in der 72. Minute für Jubel bei den rund 200 mitgereisten OFC-Anhängern, als sein Kopfball für das Tor des Tages sorgte. Dank des Erfolgs kletterten die Kickers auf den fünften Platz, Elversberg fiel auf Rang elf.

Treske hatte erst Mitte vergangener Woche seinen ursprünglich bis 30. Juni 2019 laufenden Vertrag zum 31. Dezember in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Ich blicke auf eine lange und schöne Zeit im Profifußball zurück. Eine Zeit, in der ich viele Rückschläge und Verletzungen erlebt habe, aber auch großartige Momente wie hier in Offenbach beim OFC hatte. Nun ist es an der Zeit, die Karriere nach der Karriere zu beginnen“, hatte der 31-jährige Stürmer zu seinen Beweggründen erklärt.

Der gebürtige Deggendorfer spielte seit Juli 2017 für den OFC und erzielte in 41 Pflichtspielen 13 Tore. Zuvor stürmte Treske für die Stuttgarter Kickers, des SSV Ulm sowie von 2014 bis 2017 für Wormatia Worms. jako

