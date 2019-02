Trostlose Zeiten

Frust bei Guido Burgstaller (v.l.) und Trainer Domenico Tedesco. © dpa

Gelsenkirchen.Drei, zwei, eins – dem FC Schalke 04 flutschen die Saisonziele nach und nach unter den Fußball-Stollen weg. Spätestens nach der sehr dürftigen Vorstellung beim 0:0 gegen den SC Freiburg ist der ursprünglich angestrebte, erneute Einzug nach Europa über die Bundesliga außer Reichweite. Selbst Sportvorstand Christian Heidel, der am Samstag mit knapp 40 Grad Fieber daheim das Bett hütete, glaubt nach zwei Dritteln der Spielzeit nicht mehr daran. „Uns wird es über die Liga kaum noch gelingen, uns fürs europäische Geschäft zu qualifizieren“, sagte der 55-Jährige bereits vor der Partie im Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Schon 18 Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellen-Vierten RB Leipzig. Und die Hoffnung, mit einer starken Rückrunde vielleicht wenigstens noch einen der beiden Europa-League-Plätze (Ränge fünf und sechs) zu ergattern, ist nun auch dahin. So gerät neben Tedesco auch Heidel zunehmend unter Druck. Dessen Kompetenz in Sachen Personalpolitik wird mit jeder Pleite mehr angezweifelt. Als Symbolfigur für verfehlten Einkäufe muss stets Sebastian Rudy herhalten, der wie viele andere weit von der Bestform entfernt ist. Dass Heidel in der „SZ“ auf die Frage, ob er seinen Vertrag bis 2020 erfüllen wolle, antwortete: „Natürlich – wenn die Gesamtgemengelage stimmt“, werteten einige Beobachter bereits als Abschiedsgedanke.

Und der nächste Rückschlag steht kurz bevor. Denn dass der Champions-League-Gegner Manchester City, der am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zum Achtelfinal-Hinspiel kommt, über die Königsblauen stolpert, können sich auch größte Schalke-Fans und Optimisten nicht vorstellen.

England-Experte Dietmar Hamann, einst selbst für ManCity am Ball, stellte im dpa-Interview die „unfassbare“ Stärke des Starensembles um den Ex-Schalker Leroy Sané heraus. Auch wenn das Team von Pep Guardiola beim 4:1 im FA-Cup beim Viertligisten Newport County erst nach Sanés Führungstor besser in Schwung kam. dpa

