TSG Rheinau muss Fahrt aufnehmen

Mannheim.Während die anderen Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse A I in die Rückrunde gestartet sind, musste die TSG Rheinau ihre Winterpause unfreiwillig verlängern. Der FV Brühl II trat mangels Spieler nicht an und schickte die Zähler kampflos an den Distelsand. Niki Antos könnte sich getrost zurücklehnen und die drei Punkte entspannt in Empfang nehmen, doch der TSG-Trainer sieht die Spielabsage mit gemischten Gefühlen.

„Wir sind alle Fußballer und hätten gernegespielt, auch um in den Rhythmus zu kommen“, betont Antos. Die Rückrunde bestreitet die TSG fast mit demselben Personal wie in der Hinrunde. Nur Hamza Ibrahim, der vom FC Türkspor Mannheim kam, verstärkt den Tabellendritten. „Er hat gepasst und ist von seiner Art her ein absoluter Gewinn“, sagt Antos.

Offenes Aufstiegsrennen

Nach der Schlappe des KSC Schwetzingen am vergangenen Wochenende ist nun sogar das Rennen um Platz eins wieder neu eröffnet. Stand jetzt belegt die TSG Rheinau den undankbaren dritten Platz, auf dem man am Saisonende leer ausgehen würde. „Alle Mannschaften auf den Plätzen eins bis fünf haben Ansprüche auf den Titel. Am Ende kommt es darauf an, wer den längeren Atem hat“, erwartet Antos einen Mehrkampf bis zum letzten Spieltag. „Wir wollen mitmarschieren bis zum Schluss.“

Dafür müssen die Rheinauer am Sonntag zu 100 Prozent da sein, auch wenn der Gegner FK Bosna Mannheim nur Tabellenvorletzter ist. „Das sind bekanntlich die schwersten Spiele. Wir haben größten Respekt und erwarten ein kampfbetontes Spiel gegen ein Team, das sich gegen den Abstieg stemmen wird“, sieht Antos die Partie auf eigenem Platz nicht als Selbstläufer an. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020