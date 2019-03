Tuchel fliegt raus

Aus der Traum: Thomas Tuchel schied mit Paris in der Königsklasse aus. © dpa

Paris.Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat in einer dramatischen Partie überraschend das Viertelfinale der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag gestern mit 1:3 (1:2) gegen das stark ersatzgeschwächte Team von Manchester United. Das Hinspiel hatten die Pariser mit 2:0 in Old Trafford gewonnen. Marcus Rashford verwandelte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand (90.+4).

Der Belgier Romelu Lukaka traf doppelt (2., 30.) für Man United, dem früheren Münchner Juan Bernat gelang für die Gastgeber das zwischenzeitliche 1:1. Der PSG-Mittelfeldspieler Julian Draxler wurde mit einer Oberschenkelverletzung Mitte des zweiten Abschnitts ausgewechselt. Seinem DFB-Kollegen Thilo Kehrer unterlief vor dem ersten Treffer der lebhaften Partie ein schwerer Abspielfehler. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.03.2019