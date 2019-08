Tuchel mahnt nach Fehlstart Geduld an

Rennes.Trainer Thomas Tuchel vom französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat nach der Niederlage gegen Stade Rennes Geduld angemahnt. „Das war ein schwieriges Match, aber das haben wir erwartet“, sagte der frühere Bundesliga-Coach nach dem 1:2 (1:1) am Sonntag bei Pokalsieger Stade Rennes. PSG musste unter anderem ohne den wechselwilligen brasilianischen Star Neymar, den Tuchel nach dessen Knöchelverletzung noch nicht in den Kader berufen hatte, auskommen. „Wir sind nicht auf unserem besten Niveau, aber es haben auch einige Spieler gefehlt. Solche Situationen sind normal im August“, sagte Tuchel. Edinson Cavani hatte PSG in Führung gebracht (36.), doch M’Baye Niang (44.) und Romain del Castillo (48.) sorgten mit ihren Treffern für die erste PSG-Niederlage am zweiten Spieltag. „Wir müssen jetzt Geduld haben und Vertrauen in uns. Wir können nicht alles in Frage stellen nach einem schlechten Ergebnis“, forderte Tuchel. dpa

